T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Koronavirüs'ü yendi

21 Ekim 2020 17:27

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, Koronavirüs'e yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Koronavirüs'e yakalandı.

Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu. (DHA)

ETİKETLER

levent yamanelbilim kurulubilim kurulu koronavirüssağlık bakanlığıkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24