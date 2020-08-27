Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıpmaz: Covid-19’da  çember daralıyor, bu illet hepimizi bulabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yakın çevresindeki insanların da Koronavirüse yakalandığını belirterek, "Hasta insanlar ve yakınları bir şeyler danışmak, endişelerini paylaşmak için arıyor. Şunu bir kez daha anlıyorum ki hasta olmak kolay değil, hasta yakını olmak hiç kolay değil. Çember daralıyor ve kontrolsüz yaşamı sürdürdüğümüz takdirde bu illet hepimizi bulabilir." uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, pandeminin ne kadar süreceğinin bilinmemesi nedeniyle eğitimin, gündelik ve sosyal yaşamın, iş yaşantısının ve toplu taşımanın pandemi koşullarına uyarlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yeri geldiğinde elbette kısıtlamalara başvurulabilir ancak biz artık kısıtlamaya ihtiyaç duymaksızın yaşantımızı kış aylarında nasıl sürdüreceğimizi öğrenmeliyiz" dedi.

Türkiye'de salgının başlamasının üzerinden 6 ay geçtiğini, bu süreçte medyada konunun uzmanlarının ve hekimlerin kontrollü sosyal yaşamın nasıl olması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Kayıpmaz, tüm uyarı ve tavsiyelere rağmen lokantalarda, kafe ve benzeri işletmelerde maskesiz çalışan aşçı ve garsonların olduğunu gördüklerini aktardı.

Kayıpmaz, "Yaygın kullanılan siyah bez maskelerin eve dönüşte yıkanıp yıkanmadığını merak ediyoruz. Özellikle tatil beldelerine sanki virüs hiç uğramamış gibi bir durum var. Sosyal mesafe unutulmuş. Bunlara neden uyulmadığını sorduğunuzda insanlar, salgının öneminin farkında olduğunu, çalışırken maske takmanın, sosyal mesafeye uymanın onlara zor geldiğini söylüyorlar ancak bu kadar hastaya ve vefata rağmen hala durumun ciddiyetinin farkında değiller.” diye konuştu.