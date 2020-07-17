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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'bayram' açıklaması: Tekrar kontrollü döneme geçileceğini sanmıyorum

17 Temmuz 2020 12:55

Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Ateş Kara’ya Kurban Bayramı’na dönük Bilim Kurulu’nun bir kararı olup olmayacağı sorusuna “Gelecek haftaki sayıyı da görmemiz gerekir, ama ben önlem sıklaştırmaya gidileceği, tekrar kontrollü döneme geçileceğini sanmıyorum. Çünkü vaka sayısı yükselme eğiliminde değil” yanıtını verdi. 

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kara, “Grip salgını ile birlikte gelmesinde sıkıntılı olur, ona da daha vaktimiz var” dedi. Kara, bu aşamada Ankara’da bir süredir artış gösteren vaka sayısında da dengeye gelinmeye başladığını belirtti.

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Sağlık BakanlığıBilim Kurulu ÜyesiProf. Dr. Ateş Kara
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