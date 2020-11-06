Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de Koronavirüs tanısı konan her 10 kişiden biri sağlık çalışanı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye'de Koronavirüs tanısı konulan kişi sayısı 400 bine yaklaştı. 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, 100'den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bir başka deyişle Türkiye'de Koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı" dedi.

Son aylarda vaka oranlarındaki artışa da dikkati çeken İlhan, özellikle kronik hastalığı bulunanların, 65 yaş ve üstündekilerin ve sağlık çalışanlarının risk grubunda yer aldığını dile getirdi. İlhan, kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu hastalıkların da artmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün daha da artacağının altını çizdi.

"Yarısı hekim 100'den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti"

İlhan, "Türkiye'de Koronavirüs tanısı konulan kişi sayısı 400 bine yaklaştı. Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100'den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bir başka deyişle Türkiye'de şu an için Koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı." diye konuştu.

Tüm dünyada Koronavirüs'ten en çok etkilenen kesimin sağlık çalışanları olduğunu belirten İlhan, sağlık çalışanlarının yükünün de günden güne arttığını ifade etti. İlhan, artışa karşın hekiminden hemşiresine, sağlık teknisyeninden hasta bakıcısına kadar tüm sağlık personelinin canla başla görevlerinin başında olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Artık izin de kullanılamıyor, sağlık çalışanlarının çoğu uzun süredir sevdiklerini göremeden çalışıyor ama bu süreç dahi sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltmıyor. Gerek filyasyonda sahada birebir çalışan gerekse hastanede görev yapan, ambulanslarda hizmet veren sağlık çalışanlarımızın tümü, Koronavirüs'le mücadelede cansiperhane çalışıyor. Enfeksiyon nedeniyle izolasyonda ya da karantinada kalırken hatta tatil bile yapılamazken gelinen noktada vatandaşların da sağlık çalışanlarını desteklemelerini istiyoruz."