Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını geçene kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek." yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, ÇeliBunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bu dinamik bir süreç, anlık takip ediyoruz. Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu’na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir. ‘4 gün serbest olsun 3 gün yasak’ önerisini de uzun zamandır konuşuyoruz. Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor." diye konuştu.