Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doğanay:  Okulların açılmasıyla ilgili düzenlemenin illere göre yapılması gerek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesinden bu konuyla ilgili önemli bir öneri geldi. Prof. Dr. Mehmet Doğanay, okulların açılmasıyla ilgili düzenlemenin illere göre yapılması gerektiğini vurguladı.

“30 kişilik sınıfta 15 kişi olmalı”

Sözcü gazetesinden Ömrüm Kara’nın haberine göre, Doğanay, “Muhtemelen eğitim başlayacak. Başlamalı da. Ama nasıl olmalı? 30 kişilik sınıfta 15 kişi olmalıdır. Muhtemelen hem yüz yüze eğitim hem de online eğitim. Yani birkaç yöntem bir arada kullanılarak, 2020-2021 eğitim öğrenim yılı böyle tamamlanması gerekir diye düşünüyorum” dedi.

İllere göre vaka sayılarında çok ciddi değişikliklerin olduğuna işaret eden Doğanay, “Dolayısıyla eğitim uygulama yöntemlerinin vilayet bazında yapılması lazım. Niğde'deki durum Ankara'daki durum İstanbul'daki duruma göre aynı kuralları uygulamak uygun olmayabilir. Tahmin ediyorum ki karar da bu yönde çıkacak.” diye konuştu.

Doğanay, “Yeni bir döneme giriyoruz. Eğitimi kapatarak tamamen online götürmek, eğitimde çok ciddi sıkıntıya neden olur. Bu benim şahsi görüşümdür. Eğitim bir şekilde açılmalıdır. Çünkü bu salgının dünyada ne kadar daha devam edeceğini bilmiyoruz. Bir takım insanlar kalkıyor, ikinci dalga filan diyor.” İfadesini kullandı.

Doğanay açıklamasında şunları kaydetti:

Daha birinci dalga bitmedi. Birinci dalganın dalgalanmaları var. İki yıl gidebilir. Daha uzun gidebilir. Tarihe baktığımızda dört yıla kadar süren salgınlar var. Biz bu dönemde tedbirlerle normal yaşamı nasıl "sürdüreceğimizin çözümünü üretmemiz lazım."