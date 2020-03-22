Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Doğanay: Koronavirüs için en riskli il İstanbul

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en riskli illeri açıkladı. Doğanay, “En riskli bölge İstanbul'dur, ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir sonrasında Antalya vardır. Van vardır, İran meselesi nedeniyle” dedi.

Doğanay, "Bu virüs grip gibi yayılıyor. Solunum yollarıyla bulaşıyor. Hapşırırken, öksürürken el yıkamak önemli. Bizim şansımız şu; mart ayının sonuna geliyoruz, şu iki haftalık dönem çok önemli. Kapalı alanlarda bulaşıyor. Havalar ısındıktan sonra insanların kapalı ortamda bulunma oranı ne kadar düşerse enfeksiyon oranı azalacaktır." diye konuştu.

Doğanay, "Vaka sayısı nisan ayında havalar açılınca, insanlar alışveriş merkezlerinden çıkınca, evler daha çok havalandırılınca, güneşin görülmesiyle etrafın kurumasıyla azalma gösterecektir." ifadesini kullandı.

Doğanay, "Haziran ayına doğru hemen hemen normal hayata yakınlaşacağımızı öngörüyorum. Acaba bu Koronavirüs da aynen grip gibi az sayıda enfeksiyonla devam edecek mi diye bir düşüncemizde var. Kanaatimce Kasım ayından itibaren havalar soğudukça yine Covid-19 devam edecektir, ama vaka sayısı oldukça azalacaktır."