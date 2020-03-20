Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Yeni tip Koronavirüs hafife alınacak bir hastalık değil

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını belirterek, hastalık sonrası akciğerlerde hasar bıraktığını söyledi. Kara, evdeki izolasyonun yeterli olmaması durumunda, bir sonraki basamağın sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etti.

Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadelesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi.



Singapur'un virüsle mücadelesini örnek gösteren Kara sözlerini şöyle sürdürdü; "Singapur güzel bir örnek. Vaka sayılarını erken gördüler, daha bilgiler bu kadar yokken gördüler. Çok başarılı oldular vaka sayısını da minumumda tutarak bunu atlattılar. Çin'i söylüyoruz fakat bugün ülkede görülen vakaların tamamı Çin'in dışından gelenler oluşturuyor. Yani yurtdışından gelenler yeni vaka."

Prof. Kara'dan futbolcu örneği

Yeni tip Koronavirüs'ün hafife alınmaması gerektiğini belirten Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor.



Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kadar bu hastalığı öteleyebilen bir ülke yok"

Türkiye'nin süreci radikal biçimde karşıladığını vurgulayan Kara; "Bakın dünyada Türkiye kadar bu hastalığı öteleyebilen bir ülke yok. Öncelikle onu görelim. Bazı şeyleri karşılaştırırken ülkelerin kendi özellikleriyle karıştırmamız lazım.



Türkiye'de bu kadar büyük sorun yaratması Avrupa'nın büyük bir merkez olması ve kontrolünü iyi yapamaması.Biz bugün itibariyle ne yapabiliriz? Bakın okulları çok erken kapattı. Bu kadar erken kapatan bir ülke yoktu. Daha ülkede açıkçası vaka sayısı 1 kez hatta bu bile tam değilken okul kapatma kararı aldı." diye konuştu.

"Baktık olmayacak, son çare sokağa çıkma yasağı"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hastalık normalde 1 kişi 5 kişiye bulaştırıyor. Biz bunu biliyoruz kabaca 4 ile 5 kişiye bulaştırıyor. Siz önlemlerinizi alırsanız mesela okul kapatmayı, işe gitmeyi, sosyal mesafeleri kapatmayı buları sağlayabiliyorsanız devlet olarak vereceğiniz kararlarla bu rakamı iki buçuğun altına indirebiliyorsunuz.



Modellemeler bunu gösteriyor. Eğer evdeki izolasyonu çok sık uygularsanız ve başarılı olursanız bu rakam birlere kadar inebiliyor. Zaten bu rakamı yakalayabilirseniz bu hastalığın kendi kendine sönmesi demek. Türkiye şu anda böyle gidiyor.



Baktık ki olmayacak bir basamak sonrasında gerçek anlamda sokağa çıkma yasağı olacak. Bunun diğer yüklerini konuşuyoruz tartışıyoruz ama Türkiye kararı o kararı almada diğer ülkelerden hızlı karar verebilir mi verebilir. Şu andaki rakamlara ve yayılıma bakarsak hâlâ önlem alınabilecek dönemdeyiz.



Sayılarımızda binleri göreceğiz belki 2 binleri göreceğiz ama nüfusun bu kadar iç içe olduğu, Avrupa'dan bu kadar yoğun geliş gidişlerin olduğu ülkede rakamların doğal olduğunu düşünmemiz lazım."