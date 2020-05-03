Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcı olabileceğini söyledi. Kara, hiç semptom göstermeden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı geçiren bu taşıyıcıların tespiti için yeni testlerin yapılacağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in sorularını yanıtlayan Ateş Kara, dünyadan gelen verilerin, ülkelerdeki vaka sayısının yüzde 30'u kadar semptom olmayan yani 'hayalet taşıyıcı' olduğunu belirterek, "O zaman şu anda Türkiye’de 122 bin vaka varsa, dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir. Bunu nereden tahmin ediyoruz? İlk olarak İzlanda bir çalışma yaptı.



Nüfusu az olduğu için herkese test uyguladı ve gördü ki nüfusunun üçte biri hiç semptom göstermeden hastalığı taşıyor. Daha sonra Çin’den bir çalışma geldi. O çalışmada da üçte bir olmasa da yaklaşık aynı veriler vardı.



Daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden de benzer veriler geldi. Bu da ülkemizle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağladı. Bu nedenle herkesin maske takması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Ancak, unutmamak gerekir ki maske sosyal mesafenin yerine geçmez." diye konuştu.

"Aşı başarılı olursa ocak-şubat aylarında kullanılabilir hale gelir"

Aşı konusuna da değinen Ateş Kara şunları söyledi: "Bu konuda İngiltere, farklı adımları atlayarak direkt olarak maymunlar üzerinde denemeye geçti. 18 maymunun olduğu ortama virüs verildi. 18 maymunun 6’sına geliştirilen aşı uygulandı.



Çok etik bir uygulama değil ama salgın dönemi olduğu için uygulanabiliyor. Görüldü ki aşı yapılan 6 maymun hastalanmadı. Normalde aşılar denenirken 30-40 insanla başlanır, ancak İngiltere 6 bin insana birden aşısını uygulayacak. Başarılı olursa ocak-şubat aylarında kullanılabilir hale gelebilir. Ancak dünya genelinde kaç insana hemen uygulanabileceğini bilemeyiz."

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