Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs'e yakalanan futbolcunun spor hayatı bitebilir

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Koronavirüs'e yakalanan bir futbolcunun spor hayatı bitebilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kara, Koronavirüs'e yakalanan futbolcuların bir daha futbol oynamama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"Bu hastalığı öyle veya böyle hafife almamamız lazım. Bu hastalık ağır ve ölümcül bir hastalık" diyen Prof Dr. Kara, "Hastalığa yakalananların büyük kısmı iyileşiyor ama akciğerlerinde hasar görüyor. Örneğin bir futbolcu Koronavirüs'e yakalandıktan sonra hayatının kalan kısmında futbol oynamama ihtimali çok yüksek” ifadelerini kullandı.