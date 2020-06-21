Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın: Toplum kontrolü kaybetti

Halk sağlığı uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, toplumda yeni tip Koronavirüs salgınının bittiği yönünde bir algı oluştuğunu belirtti. Akın, "Toplum kontrolü kaybetti" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, Koronavirüs yorgunu haline gelen toplumun, “umursamazlık” içine doğru iteklendiğini de dile getirdi.

Medyada görünmekten kaçınan Prof. Akın’ın bu aşamada eleştirisi, uzmanı olmadığı halde ekrana çıkma telaşı içinde bilgi aktaranlara ilişkin, “Ben de bazen televizyonlarda kendilerini dinlediğimde şaşırıyorum" yorumunu yaptı.

Düğünlerin serbest bırakılacağı 1 Temmuz’a ilişkin alınması gereken tedbirlerle ilgili rehberi yayınladıklarını da hatırlattı.

“Ama tedirginim” diyen Akın, “Deniliyor ki lise ve üniversiteye giriş sınavları neden yapılıyor, niçin ötelenmiyor. Şunu görmüyorlar ki o sınav ötelendiğinde sınav soru ve kağıtlarını hazırlayıp basan yüzlerce insan bir o süre kadar daha hapis hayatı yaşayacak. Sınavın yapılmasında alınan önlemler açısından sıkıntı yok. Önemli olan riayet edilmesi…”ifadesini kullandı.

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