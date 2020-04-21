Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Sosyal mesafe koruması 8 ay daha devam edebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için getirilen sosyal mesafe kuralının yıl sonuna kadar sürebileceğini kaydetti.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın,“Salgın devam ediyor, daha uzun süre devam edecek de. Şehirlerarası otobanda karşıdan karşıya geçerken bir insanla karşılaşma olasılığınız ile Atatürk Bulvarı’ndaki aynı değil. Ne kadar çok kişiyle karşılaşırsanız, yayılma da o denli artıyor. O nedenle gevşetmeyi kontrollü yapabileceğimize, sosyal mesafeyi ne denli koruyacağımıza da bağlı" dedi.

Akın, “Sosyal mesafe uygulaması bu yıl sonuna kadar devam eder. Hatta 2020’yi aşabilir de… Aşı varsa verirsiniz, sosyal mesafeyi kaldırabilirsiniz ama ne zaman bulunacağı, bulunduğunda etkili olup olmayacağı da kesin değil ki!... Hem özel ilacınız yok hem de aşınız yok. Tedaviniz bile net değil, deneme yanılmayla çözüm üretiyoruz. Onun için en iyi korunma ve tek çözüm aracı sosyal mesafe…” düşüncesini dile getirdi.

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