Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın: Koronavirüs hastalarının yüzde 20’sinde ishal vakasıyla karşılaşılıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ishalin de bir semptom olduğunu hatırlatarak, "Gelen hastaların yüzde 20'sinde karşılaşıyoruz" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, bazılarında da sadece ishal vakasına rastlandığını, ilk aşamada akciğer sorunu göstermediğini söyledi.

Sarıkaya yazısında, "Dolayısıyla 'Mevsim meyvesi yedim, her zaman olur' deyip geçmemek gerekirmiş.Vücuda verilen suyu hücrelerin kabul etmesinin de önünü geçen bir etki de yaratıyormuş; vücut bu kez ciğerlere biriken su ile boğulmanın tam tersi bir etkiyle, tamamen susuz kalmanın ağır sonucu ile karşılaşıyormuş. Hatta bu özelliği yeni de bilinmiyormuş, Covid-19’a kadar gelen geçmiş korona serilerinin ağırlıklı bölümünde çocuk ishalleriyle sıklıkla karşılaşılmış" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Yani tam da mevsimsel nedenlere bakıp ishal olanların durumu ciddiye alması ve kontrole gitmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

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