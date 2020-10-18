Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın İstanbul'daki vaka artışını yorumladı: Anadolu’ya yaymıştı, şimdi tekrar topluyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, İstanbul'daki Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışına ilişkin olarak, "Anadolu’dan dönen sayısındaki yükselme, salgını da yükseltti… Anadolu’ya yaymıştı, şimdi tekrar topluyor" değerlendirmesinde bulundu.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, "İstanbul’da salgın artınca yaz tatiline de denk geldiği için insanlar memleketlerine gittiler ve Anadolu’da yaygınlaşmasına yol açtılar. Anadolu’da vakaların yükselmesiyle birlikte yaz tatili de bittiği için bu kez düşme eğilimine giren İstanbul’a tekrar döndüler. Antalya, Muğla gibi illerden dönenler az oldu ama İstanbul’dakiler onlardan ibaret değil, Anadolu’dan dönen sayısındaki yükselme, salgını da yükseltti… Anadolu’ya yaymıştı, şimdi tekrar topluyor…” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ankara'da işi sıkı tuttuğunu belirten Prof. Dr. Akın, “Ankara geçen ay çok sıkıntılıydı, şimdi aşağı düşüş var ama Nisan ayına göre hâlâ kötü” dedi.