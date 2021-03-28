Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın: Aile içi enfeksiyon oranı çok yükseldi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Aile içi enfeksiyon oranı çok yükseldi. Aileden bir kişiye bulaşıyor, bakıyorsunuz bir anda bütün fertleri kapsamış ve aile hasta olmuş." değerlendirmesini yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, "ABD normalleşmeye devam ediyor; kapatmadan aşı yaparak sorunu çözüyor. AB ise aşıya tam ulaşma sorunu yaşadığı için kapatıp sorunu çözme yoluna gidiyor. Elinizde aşınız varsa kapatmayabilirsiniz..." ifadesini kullandı.