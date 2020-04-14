Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap: Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla uğraşmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs'le ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



Sözcü'nün 'Korona Gündem' programında değerlendirmelerde bulunan Azap, ülkede salgının artmasıyla sadece teoride değil, görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hastaların tedavileriyle de ilgilendiklerini dile getirdi.

İstanbul'da salgının hızı diğer illere göre üç hafta önde

Azap, Ankara'da vaka sayısında hızlı bir tırmanışın olmadığını ancak İstanbul'da salgının hızının diğer illere göre iki üç hafta önde olduğunu söyledi.

"Salgını tamamen durduramayacağımızı çok iyi biliyoruz"

Koronavirüsle mücadelede virüsün tamamen yok edilip durdurulamayacağını anlatan Azap "Hastalığı baskılamak için alınan önlemlerin asıl amacı salgının kontrollü bir şekilde toplumda yayılmasını sağlamak. Yoksa biz salgını tamamen durduramayacağımızı çok iyi biliyoruz.

"SARS virüsü tamamen yok edilmişti, Koronavirüs yavaşlatılacak"

Çin bile çok sıkı önlemler almasına rağmen başaramadı bunu. Bu biraz hastalığın bulaşma dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bu hastalık kendinden önceki SARS virüsüne benzemiyor. O tamamen yok edilebilmişti. Bu ise yavaşlatılabilecek.



Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız.'' diye konuştu.