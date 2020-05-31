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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap'tan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

31 Mayıs 2020 00:22

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma kısıtlaması sürecindeki hareketlilik verilerini değerlendirirken, "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yasak öncesi ve sonrasında hareketliliğin arttığına dikkat çeken Azap, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış. Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız."

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