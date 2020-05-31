Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap'tan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma kısıtlaması sürecindeki hareketlilik verilerini değerlendirirken, "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yasak öncesi ve sonrasında hareketliliğin arttığına dikkat çeken Azap, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış. Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız."