Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Bir yandan gösteri, diğer yandan şampiyonluk kutlaması için sokağa gidişle 5 binli rakamlara ancak Temmuz başında ineriz

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Sarıkaya, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma öncesinde işaret ettiği 5 bin vaka hedefine ulaşmanın bu ay sonunda dahi mümkün olmayacağı düşüncesini aktardı.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Açılma ile birlikte yeniden vaka sayılarının 20 binli rakamlara ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yaptığı hesaplamalara göre eğer bugünkü gibi yarı kapanma ile gidilirse ancak Temmuz başında 5 binli rakamlara ulaşılır. Onun öncesinde 5 bin sayısından ancak rakamsal olarak söz edilebilir.

Prof. Dr. Levent Akın’ın önerisi daha önce hazırlayıp Sağlık Bakanlığı’na sundukları, ancak uygulamasında sorun yaşanan kademeli açılma planının devreye konulması.

Yani kırmızı kentlerde tam kapanma sağlanırken, mavi olanlarda her şeyin normalleşmesi. Bu yapıldığı takdirde kademeli normalleşmenin daha sağlıklı olacağını belirtti. Bu aşamada sokaklardaki kalabalığa da dikkat çekti.

Aslında haksız değil, çünkü 7 milyon kişi izin aldı, onun öncesinde de 3 milyon vardı; dolayısıyla 10 milyon kişinin izin belgesi ile sokakta bulunduğu ortamda normal yaşam sürüyor demektir.

Buna dün de açık bir şekilde sokaklarda görüldüğü gibi bakkala gidiyorum bahanesi ile bayramlaşmaya gidenleri de eklerseniz durum daha net anlaşılır.

Prof. Dr. Akın, aylık 300 bini aşan vakanın olduğu ülkede normalleşmeden söz edilemeyeceğinin altını çizip ekledi:

'Bir yandan gösteri, diğer yandan şampiyonluk kutlaması için sokağa gidişle 5 binli rakamlara ancak Temmuz başında ineriz…'"

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