Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kademeli mesai önerisi: Salgının kontrolüne katkı sağlayabilir

Kademeli mesai konusunun de ele alındığı İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından kademeli mesaiyle ilgili önerilerini paylaştı.

"Salgının yoğun olduğu kentlerde, hepsinde olamasa da uygun bulunan bazı kamu kurumlarında, belediyelerde, bankalarda ve 8 saat açık olan özel işletmelerde bir süreliğine, 11 saatlik uzatılmış dönüşümlü mesaiye geçilebilir" önerisini dile getiren Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlar sabahçı, öğlenci iki gruba ayrılır. İlk grup 07.00-12.00; ikinci grup 13.00-18.00 arasında 5 saat mesai yapar. İki grup birbiriyle iş yerlerinde, toplu taşımada, servislerde karşılaşmaz. İş yerlerinde yemek yenmez. Çalışan yoğunluğu yüzde 50 azaltılmış olur.

"Salgının kontrolüne katkı sağlayabilir"

"İşe gidiş ve dönüş saatlerinde toplu taşımadaki yoğunluk da azaltılmış olur. Mesai sürelerinin uzatılmasıyla, buralardan hizmet alan yurttaşlarımızın bekleme salonlarında, kuyruklardaki yoğunluğu da zamana yayılarak azaltılmış olur.

"İl Hıfzısıhha Kurulları’nın kendi il verilere dayalı olarak ihtiyaç duymaları halinde alacakları kararlarla, böyle bir uygulama, tam kapatmanın getireceği sorunlardan kaçınarak, salgının kontrolüne katkı sağlayabilir."