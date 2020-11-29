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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den ilaç kullanımı uyarısı: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor

"Her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi yitip gidiyor"

29 Kasım 2020 00:30

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair ilaç kullanımı uyarısında bulunurken, "Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun başlangıcında, virüsün replikasyon döneminde başlandığında daha etkilidir. Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı" dedi.

Hastanelerin, yoğun bakımların dolduğunu ve günde 170'i aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirten Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hastalar soruyorlar: 'Testim pozitif çıktı, ama semptomlarım çok hafif, kendimi kötü hissetmiyorum. Filyasyon ekibinin getirdiği ilacı şimdi kullanmam gerekir mi? Durumumda kötüleşme olursa başlasam olmaz mı?'

"Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun başlangıcında, virüsün replikasyon döneminde başlandığında daha etkilidir. Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı.

"Sonradan 'keşke verilen ilacı zamanında kullansaydık' deyip hayıflanmamak için SARS-CoV-2'ye tam etkili özel ilacı bulununcaya kadar, elimizde olan ilaçları Ulusal Tanı Tedavi Kılavuzumuzun önerdiği zamanlamayla kullanmakta yarar var."

"Her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi yitip gidiyor"

"Ben gencim, sağlıklıyım, ayakta, hafif atlatırım" diye düşünenleri de uyaran Özlü, "Kimde nasıl seyredeceği tam öngörülemiyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi yitip gidiyor" dedi.

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