Bilim Kurulu Üyesi Midilli: Omicron varyantı bilinen tüm varyantlardan daha fazla sayıda mutasyon içeriyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, "Omicron varyantı bilinen tüm varyantlardan daha fazla sayıda mutasyon içeriyor. Bu yeni kaygı verici varyantın alfa, beta, gamma ve delta gibi diğer kaygı verici varyantlarla ortak mutasyonlara ilave mutasyonları da var." değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Midilli yazısında, "Bu da önceki varyantların bulaşıcılık, aşılardan kaçma gibi özelliklerindeki değişikliklerden sorumlu olan mutasyonların Omicron’da daha da zenginleşmiş halde bulunduğu anlamına geliyor. Hâkim varyant olup olmayacağını kesin bir şekilde söylemek için henüz erken, yoğun bir şekilde inceleniyor." ifadesini kullandı.