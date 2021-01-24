Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Yeme-içme sektöründe normalleşme için erken

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısında bulundu.

Kayıpmaz, ”Bu noktada bir sıkıntı haziran ayında normale geçiş aşamasında yaşandı. Olması gerekenden daha fazla sayıda müşterinin işletmelere alındığını gördük, bu sıkıntı yarattı. Şu anda biliyoruz ki özellikle lokanta, kafe, pastane sahibi esnafımız, zor durumda. Çünkü, milyonlarca kişi buralardan ekmek yiyor ama bu yeme içme sektöründe maskeler inmek durumunda olduğu için riskli bir alan. Ondan dolayı, yeme içme sektöründe normale dönüş aşamasında seyrek kapasiteli kullanım gündeme gelebilir. Kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebilir, kapıda HES kodu zorunlu hale gelebilir." dedi.

Kayıpmaz, "Biz gerçekten şu süreci ne kadar başarıyla atlatırsak önümüzdeki ilkbahar ve yaza o kadar rahat gireriz. İlkbahar ve yaz ayları, turizmin açıldığı, insanların dışarıda daha çok vakit geçirdiği dönemdir. Biz eğer bu noktada burada bir süre daha sabredebilirsek, vaka sayılarını azaltarak salgını kontrol altına alabilirsek, yaz aylarında rahatlamamız o nedenli kolay olur." düşüncesini dile getirdi.

Kayıpmaz, "Kişisel kanaatim, bu tür yerlerin açılması için bir süre daha beklememiz yönünde. Son kararı verecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir. Şubat ayını en azından bekleyerek geçirmek de fayda var. Çünkü, bir yandan mutasyon tehlikesi kapımızda, bir yandan kış aylarındayız, kapalı ortamlarda vakit geçiriliyor ve buralar kötü havalandırılabiliyor. Bundan dolayı en azından şubat ayını geçirip, şubat sonrası vakalarını görmemiz lazım. Ondan sonra da açılacaksa bile Salgında Çalışma Yönetimi Rehberi uyarınca, belki HES kodları devreye alınarak açılması daha güvenli olur." ifadesini kullandı.