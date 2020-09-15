Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ülke genelinde sıkı tedbirler gündeme gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında ve ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Ülke genelinde sıkı tedbirler gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kayıpmaz, “Ülkemizde de aktif vaka ve ağır hasta sayısı artamaya devam ediyor. Bizler de salgının uzun süre daha devam edeceğini düşünerek bireysel önlemleri en üst düzeyde uygulamalıyız” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kayıpmaz, “Sonbahar-kış ayları diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da yükselişe geçtiği bir dönemdir. Ayrıca havaların soğuması insanları daha çok kapalı alanda vakit geçirmeye mecbur bırakır. Kapalı alanlar, eğer kurallara dikkat edilemezse, virüsün yayılımı açısından açık alanlara göre daha tehlikelidir. İyi tarafından bakacak olursak doğru maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen bizi her sene çok yaygın gördüğümüz üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından da önemli ölçüde koruyacaktır” diye konuştu.

Kayıpmaz, "“Biz hekimler olarak işin sağlık boyutunu düşündüğümüz için karantina uygulamasını savunabiliriz. Ama bütün hükûmetler konuyu bütün açılardan ele alarak karar vermek durumunda kalıyor. Bununla birlikte biz bireysel önlemlerde isteksiz davranırsak, tıpkı geçen hafta alınan kararlar gibi ülke genelini kapsayacak daha sıkı tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir.” düşüncesini dile getirdi.

Hande Fırat: İlk testim negatif, her ihtimale karşı kendimi eve kapattım

Fırat, perşembe akşamı CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’ programından sonra Zafer Şahin’in virüse yakalandığını öğrendiklerini belirterek, "İster istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Her ihtimale karşı kendimi eve kapattım. İlk testim negatif. Hiçbir belirti göstermiyorum. Buradan Zafer Şahin’e de “Geçmiş olsun” dileklerimi iletiyorum. Formuna kavuşup bir an önce gelsin ki tatlı tatlı tartışalım." ifadesini kullandı.

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