Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ,son dönemde özellikle ev içi bulaş riskinin çok fazla olduğunu belirterek, "Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı" uyarısında bulundu.

Kayıpmaz, "İnsanlar kalabalık ortamda bir arada uzun sürede kaldığı vakit virüs yayılmak için kendine fırsat buluyor. Genç bir kişi hastalığı dışarıdan kapıp herhangi bir belirti vermeden bu virüsü ev içerisindeki büyüklerine bulaştırabiliyor. Büyüklerde de bu hastalık daha ağır seyretme riski taşıyor. " dedi.

Kayıpmaz, "Dışarıdaki toplanmalar, bir araya gelmeler, kalabalık etkinlikler büyük ölçüde kısıtlandı ama evlerde insanlar toplanmaya devam ediyor. Bundan dolayı ev içerisindeki misafirliklerin kış döneminde zorunlu değilse yapılmaması gerekiyor. Ev içerisinde insanlar kalabalık ortamda bir arada uzun sürede kaldığı vakit virüs yayılmak için kendine fırsat buluyor." diye konuştu.

Yurt dışında birçok ülkede ev içerisinde dahi etkinliklerin en fazla 2 saat olması gerektiği tavsiye edildiğini ifade eden Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Ev içerisinde toplanabilecek kişi sayısı, dışarıda toplanabilecek kişi sayısı da kısıtlanmış durumda. Biz de Bilim Kurulu olarak bu yönde bir tavsiyede bulunduk. Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı. İnsanlar dışarıda tanımadığı kişilerden kendine virüs bulaşabileceğini düşünüyor ama sevdiklerinden, yakın arkadaşlarından, akrabalarından hastalığın bulaşmayacağını düşünüyor. Bu da hastalığın yayılımı için karşımızdaki en önemli risklerden biri."

"Kalabalık her ortam önemli bir risk"

İstanbul'daki vaka artışları için de Kayıpmaz şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul, en kalabalık ilimiz. Nüfusumuzun önemli bir bölümü İstanbul'da yaşıyor. İstanbulla ilişki halinde olan iller var. Bu illerde yaşayıp İstanbul'a gelip akşam geri dönen kişiler var. Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir gibi İstanbul çevre illeri hem nüfusun hem sanayinin yoğun olduğu iller. İstanbul'da bazı ilçelerde nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğunu görüyoruz.

Kalabalık her ortamda hastalığın yayılması için önemli bir risk. Kalabalığın İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de azaltılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak kamu gerekli önlemleri alıyor. İçişleri Bakanlığımız da önlemlere uyulup uyulmadığını denetliyor. İstanbul'da gece hayatının yoğun yaşandığı yerlerde eğlence merkezlerinde kafe, restoren tarzı yerlerde kurallara uyulup uyulmadığı sıkı bir şekilde denetleniyor."