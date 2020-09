Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Karantinadaki hasta dışarıda dolaşıyorsa ciddi bir cezası olmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Kayıpmaz, “Kalabalıkta maske ve mesafe de unutulunca, virüs yayılmak için gereken fırsatı buldu. Karantinadaki hasta dışarıda dolaşıyorsa ciddi bir cezası olmalı" dedi.

Caka sayılarındaki artışın, virüsle mücadelede acil servisler başta olmak üzere aylardır ön planda görev yapan sağlık çalışanlarında ciddi bir endişeye sebep olduğunu dile getiren Kayıpmaz, "Salgın ortadan kalkmamış, aşı da henüz hazır değilken insanların eski normalimizden daha kalabalık ortamlarda bulunmasının vaka sayılarına da bu hafta sonundan itibaren yansıyacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, son günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışa bağlı bazı yerleşim yerlerinde çeşitli bölgesel önlemlerin alınabileceğine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: "Kısıtlamalardan çok daha önemli ve etkin yöntem, hastalığın ciddiyetini kavrayıp, tedbirleri günlük yaşamımızda uygulamaktır. Maskesiz müşteri almayan marketlerin çalışanları maskesiz veya maske dirseğinde dolaşıyorsa, ilgili işletmelerin yönetimleri, denetim ve yaptırım mekanizmalarını devreye sokmalıdır. Binalarda hala asansöre maskesiz binerek insanların sağlığını önemsemeyenler varsa bu kişilere gereken uyarılar yapılmalıdır.

Karantinada olması gereken hasta, sokakta dolaşıyorsa bunun ciddi bir cezası olmalıdır. Çünkü tedbirsiz kişi sadece kendi sağlığını değil, benim ve sizin sağlığınızı da tehlikeye atmaktadır. Maske bu sıcak havada insanları bunaltıyor olabilir ama emin olun, onun ortaya çıkaracağı bunalma hissinden çok daha kötüsü kişi hasta olduğunda ortaya çıkmaktadır."

Kalabalık olan her yerde, kişiler arası mesafe 1 metrenin altına her düştüğünde, maskenin uygun kullanılmadığı her anda virüsün açık veya kapalı alan farketmeksizin kişiler arasında yayılımını sürdüreceğini vurgulayan Kayıpmaz, "Eğer böyle olmasaydı insanların açık havada vakit geçirdiği ağustos ayında hastaneye Kovid-19 ilişkili başvuru sayısı artmak yerine düşerdi" dedi.