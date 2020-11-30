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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlerin çok da yararının olmadığını görüyoruz, daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

30 Kasım 2020 15:40

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz "Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlerin çok da yararının olmadığını görüyoruz. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi.’’ dedi.

NTV yayınına katılan Kayıpmaz, "Büyük ihtimalle yeni kararlar açıklanacaktır bugün. Önümüzün kış olduğunu düşünürsek kapalı ortamlarda kalabalık vakit geçirirsek hastalık yayılma fırsatı bulacak. 30 bin vakayla Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumdayız. Kamusal tedbirlere bireysel tedbirlerle destek vermeliyiz." diye konuştu. 

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