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Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı

05 Eylül 2020 14:26

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye genelinde artış gösteren sıcak hava dalgası dolayısıyla özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği iller için "dikkat" uyarısında bulundu. Kayıpmaz, "Sıcak havalar dışarıda sosyalleşmemize vesile olmasın. Önümüzdeki hafta sonu da vaka sayılarının artış olduğu illerde Ankara, Konya, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır'da dikkat edelim" dedi.

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Afşin Emre Kayıpmazvaka sayısının arttığı illersıcak hava
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