Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'seyircili maç' açıklaması: Bir süre daha beklemeliyiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol müsabakalarının seyircili oynanması için henüz erken olduğunu belirterek, "Kalabalığın olduğu her yerde hastalığın bulaşma tehlikesi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı, bir süre daha beklemek sağlık açısından daha yararlı olur kanaatindeyim" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak da görev yapan Kayıpmaz, futbol maçlarının seyircili ya da seyircisiz oynanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayıpmaz, "Aşı olan kişilerin stadyumlara alınması, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanabilir. Bunlar olabilir, doğru" dedi.

Stadyumlardaki kapasite sınırlamasına ilişkin Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Üçte bir kapasite dahi söz konusu olsa 30 bin kişilik stadyumda 10 bin kişilik taraftar yoğunluğu söz konusu olur. Taraftar, kapılardan girip çıkacak. Stadyum giriş ve çıkışlarında kalabalığı kontrol etmek zor. Ayrıca, futbol doğası gereği birlikte seyredildiğinde, birlikte yaşandığında eğlenceli bir spor. Doğal olarak da tezahüratı, kol kola olmayı, birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Tribünler, bu nedenle üçte bir kapasiteli bile olsa insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor."