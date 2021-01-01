Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz , Çin menşeli Sinovac firmasınca üretilen Covid-19 aşısının birinci ve ikinci doz uygulamaları 14 gün yerine 28 gün arayla yapıldığında elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı güçlü bir bağışıklık sistemi yanıtının elde edilmesi için aşıların 2 doz şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif aşının Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında hem 14 hem de 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını belirten Kayıpmaz, "Salgın hızının arttığı durumlarda daha hızlı aşılama için 14 gün arayla iki doz uygulamanın tercih edilebileceği, 14 günlük sürenin antikor oluşumu için yeterli olduğu sonucuna varıldı" dedi.

Kayıpmaz, 28 gün arayla yapılan uygulamada ise daha iyi sonuçlar elde edildiğine dikkati çekerek, "Aşılamanın 28 gün arayla yapıldığı uygulamada elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğu saptandı. Son Bilim Kurulu toplantımızda ülkemizde şu anda olduğu gibi salgın hızının düşüşe geçtiği bir dönemde, daha yüksek antikorun elde edildiği ortaya konulmuş 0-28'inci gün aşı uygulamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.