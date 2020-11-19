Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni kısıtlamaların 2 haftalık süre sonunda yeniden ele alınacağını belirtti. Kayıpmaz, "Ümit ediyorum ki bireysel tedbirler, kapatma ve kısıtlama kararları neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Buna rağmen 2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta sayılarındaki, ağır hasta sayılarındaki artış, bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir" dedi.



Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, artan koronavirüs hasta sayıları ve kısıtlama kararlarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Kayıpmaz, kış aylarının gelişiyle iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda virüsün yayılma imkanı bulduğunu söyledi. Ev içindeki bulaşma ve sosyal hayatta hastalığın yayılımının, tedbirleri beraberinde getirdiğini kaydeden Kayıpmaz, "Her birinin ayrı ayrı etkisi var. Ama son dönemde ev içerisinde ve kafe, lokanta gibi yerlerdeki bulaşmalar artış gösterdi. Onun için de bizim misafirliklerden kaçınmamız lazım. Ne misafirliğe gideceğiz ne de eve misafir kabul edeceğiz. Yalnız kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarını da kapıdan göreceğiz, onların eksikleri giderilsin ve biz de dışarıdan onlara herhangi bir virüsü bulaştırmayalım" dedi.

"Daha sert tedbirler gündeme gelebilir"

Kayıpmaz, kısıtlamaların etkisinin izleneceğini belirterek, "Ümit ediyorum ki bireysel olarak almış olduğumuz tedbirler, bu kapatma ve kısıtlama kararları neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Ama buna rağmen 2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta, ağır hasta sayılarındaki artış bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir. Zaten Cumhurbaşkanı'mız da açıklamasında bunun sinyallerini vermişti. Ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir salgında 2 hafta yaşamı tam durdurarak, bir şekilde vakaları kontrol altına almak zor. Bu 2 haftayı kapattınız, ondan sonra insanlar tekrar dolaşıma geçecek, hareketlilik artacak, ondan sonra ne olacak? Bu da bir alternatif olabilir; ama bizim kış aylarında peyderpey hasta ve vaka sayılarının nasıl gittiğine bakıp, ona göre tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Her türlü alternatif masaya yatırılıyor. Salgının seyrine göre de hastane kapasitelerinin durumuna göre ek tedbirler gündeme gelebilir" diye konuştu.

"Alarm seviyesine geçtik"

Doç. Dr. Kayıpmaz, hastanelerdeki yoğunluk durumuna ilişkin, "Özellikle büyük şehirlerde hasta sayılarında önemli artış olduğu ve bu artışın da ülkemizin diğer illerine yansıdığını Sağlık Bakanı'mız açıkladı. Kış ayları geldi, bir yandan Covid-19 artarak devam ediyor. Bir yandan da diğer hastalıklar durmuyor. Böyle olunca da hastane kapasiteleri giderek dolmaya başlıyor. Belli bir seviyeden sonra kışın daha da sertleşmesiyle alarm seviyesine geçmeye başlayacaktır. Ondan dolayı önlemleri şimdiden almakta çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum" dedi. (DHA)