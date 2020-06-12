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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Kara’dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilir

12 Haziran 2020 17:56

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı çalışmalarının şu an 3. fazında olduğunu, bir sonraki fazda otoriteler tarafından onaylanma aşamasından geçeceğini paylaştı. Kara, "Şu an Faz 3'te olan aşının Ekim, kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı.

Kara, aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu paylaşarak, çalışmaların şu an faz 3’te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.

Kara, “Covid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3’te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte” ifadelerini kullandı.

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