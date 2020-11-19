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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Bıçak kemiğe dayandı; bir şey yokmuş gibi davranırsak daha sert yasaklarla kapanacağız

"Evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız"

19 Kasım 2020 17:51

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak" dedi.

Yeni gelen Koronavirüs tedbirlerini değerlendiren Özlü, "Sadece idari tedbirler ile bir pandemiyi durdurmak mümkün olmaz. Toplumun da katılması, destek vermesi lazım" şeklinde konuştu. Yasaklarla birlikte durumun rehavetinin anlaşılması gerektiğini belirten Özlü, "Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak" ifadelerini kullanarak insanları evlerinde de dikkatli olması için uyardı.

"Evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız"

Özlü, tedbirlerin amacının kalabalıklaşmayı, karşılaşmayı azaltmak olduğuna dikkat çekerek "Dolayısıyla evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız. Evde de hane halkının dışındaki kişiler ile bir araya gelmek güvenli değil" dedi.

Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda kamusal alanların denetleneceğini ancak virüslü mücadele ederken insanların sosyal yaşamlarında ve evlerinde de dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

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