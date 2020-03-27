Bilim Kurulu üyesi Dr. Kara: Çin'den gelen Covid-19 testlerinin yanılma payı yüksek; kullanıma sokmadık

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den gelen yeni tip Koronavirüs testlerinin yanılma payının yüksek olduğunu söyledi. Kara, "İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" dedi.

Prof. Dr. Kara, katıldığı televizyon programında “Çin’den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya’nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi” şeklinde konuştu.

Virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu da söyleyen Kara, “Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor” diye konuştu.