Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Hastanelere başvurular üçlü rakamlarda, okulların açılması yeniden değerlendirilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Ankara Şehir Hastanemizin Acil Tıp Kliniğine başvuran ‘olası vaka’ sayımız haziran ayının başında iki rakamlı sayılara kadar inmişti. Şu anda ‘olası vaka’ tanımına uyan başvuru sayısının üç rakamlı sayılara yükseldiğini söyleyebilirim” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Kayıpmaz, “Peki bu tablo artarak devam ederse, okulların açılması yeniden değerlendirilir mi?” sorusuna, “Değerlendirmeye alınması gerekir. Ağustos ayı içerisinde yeni vaka sayımızı ne kadar düşürürsek, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da artış göstereceği sonbahar aylarına o kadar hazırlıklı girerdik. Tedbirsizlik, okulların uzaktan eğitimle mi, örgün eğitimle mi, yoksa karma modelle mi açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığımızın alacağı kararları etkileyecektir.” yanıtını verdi.

Kayıpmaz sahillerdeki durumun endişe verici olduğunun altını çizerek, "Kurban Bayramı kritik bir eşik demiştik. Ne yazık ki bu eşiğe takıldık. Ortaya çıkan manzara, sosyal hayatımızda ne kadar kontrolsüz olduğumuzu gözler önüne serdi." düşüncesini dile getirdi.

Kayıpmaz, "Kurulumuzun ilk toplantısında tatil sürecinde karşımıza çıkan sosyal mesafe, maske, temizlik ve kalabalıklardan kaçınma konusundaki eksiklikler ve alınması gereken önlemler masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum" görüşünü savundu.

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