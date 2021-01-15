Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Aşı olsak da temel 14 kurala uymaya devam etmek durumundayız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşı olsak da temel 14 kurala uymaya devam etmek durumundayız" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kayıpmaz, "Aşıyı olanlar sanırı rahat davranamayacaklar. Brezilya’daki çalışma, COVID-19 açısından en yüksek riskli grupta yer alan sağlık çalışanları üzerinde yürütülmüştü. Ayrıca hasta olan kişilerin PCR ile doğrulaması yapılmamış, yalnızca klinik bulgular üzerinden hareket edilmişti. Ülkemizde ise sağlık çalışanları katılımcıların küçük bir kısmını oluşturmaktaydı. Gönüllülerin büyük bölümü sağlık çalışanı olmayan sağlıklı kişilerden oluşmaktaydı. Elbette üç ülkede yapılan çalışmaların en detaylı sonuçlarını, bu çalışmalar makale haline geldikten sonra göreceğiz. Ancak aşı olanlar yalancı bir güven hissine kapılmamalı. Bu oranlardan daha önemlisi, hâlâ elimizdeki tedbirlerdir. Aşı olsak da temel 14 kurala uymaya devam etmek durumundayız.” dedi.

Kayıpmaz, "Acil kullanım onaylarının ülkemizde ve Endonezya’da verilmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda aşıların ikinci partisinin de ülkemize geleceğini umuyorum. Zaten planlamalar da gelen dozlara göre yapılıyor. İlk doz aşıyı olan kişilerin ikinci doz aşılaması garanti altına alınmadan herhangi bir adım atılmıyor. Endişeye gerek olmadığını düşünüyorum.” diye konuştu.

Kayıpmaz, “Haziran, temmuz aylarında şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum ama kısa-orta vadede maskeli ve mesafeli yaşantımıza devam etmemiz gerektiğini de söylemeliyim.” ifadesini kullandı.