Bilim Kurulu üyesi Akın: Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek, eylül, ekim ayları da sıkıntılı olur

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip Koronavirüs vakalarının günlük bin bandında seyretmeye devam ederse eylül ve ekim aylarının da sıkıntılı geçeceğini kaydetti.

Akın, mart ayı sonundaki endişelerinin nisan başında alınan tedbirlerle ortadan kalktığını sandıklarını belirtti. Akın, “Mayıs sonunda 500-600 seviyesini görürüz diye umuyordum ama şimdi tedirginim” dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, "O günkü gibi davransaydık, Temmuz’da ‘Alın topunuzu çıkın sokakta oynayın’ diyebilirdik. Ama şimdi söyleyemiyorum. Temmuz’da da sinsi gidecek gibi görünüyor. Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek, Eylül, Ekim de sıkıntılı olur. Ayrıca o dönem daha kapalı alanlarda olacağız, yakınlaşmaya başlayacağız" diye konuştu.

Akın, “Bunun özel bir ilacı yok, hâlâ aşısı da yok. Elimdeki ilaçlar da ilk başlangıçta etkili. Ağır vakalarda da bizi çok zorluyor. Bu kişinin yaşamındaki rezervi ile ilgili sorun da olabiliyor. 80 yaşındaki kişi vücudundaki savunma rezervi iyi olduğu için taburcu olabiliyor. Bu salgın bitmedi. Toplum bu salgının bitmediğini görerek davranmalı.” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Bazı önlemler alınarak tren, otobüs seyahatlerinin yapılabileceğini de belirtti.Koltuk aralıklarının boş bırakılması, gidiş yönünde anında rahatsızlanabilecek kişiler için iki sıra koltuğun boş bırakılması, maske kullanımı gibi önlemlerin seyahatlerde sorun yaratmayacağını söyledi. Belirledikleri kurallar gereği hızlı tren ve katarlarda kondüktörlerin de öksürük kontrolü ve ateş ölçümü yapacağını bildirdi." ifadesini kullandı.

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