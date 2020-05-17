Bilim Kurulu üyelerinden toplu yemek uyarısı: Ev dışındakilerle temas güvenli değil, aile arasında bile kutlama yapmayın

Uzmanlar toplu yemekler nedeniyle yeni tip Koronavirüs vakalarının artmasının ardından bir kez daha uyarılarda bulundu.

İki gün önce Kahramanmaraş’ta bir nişan töreninde 81 kişiye Koronavirüs bulaştı. Önceki gün Kayseri’de Covid-19 hastası bir kadının taziyeye gitmesinin ardından 30 ev karantinaya alındı.Son olarak Kars’ta koronayı yenen bir hasta boğa kesip kutlama yemeği verince vaka sayısı artış yaşandı.

Taziye, toplu iftar veya nişan bir araya gelmenin riski arttıracağını belirten uzmanlar bu gibi ortamların virüs yayılması açısından çok riskli olduğunu vurgulayarak “Acıyı paylaşayım derken çoğaltmayın” düşüncelerini dile getirdi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Durum iyiye giderken tedbirlere azami önem vermeliyiz. Bu sebeple kalabalıklar oluşturmaktan kaçınmamız gerekiyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımından asla vazgeçmeyeceğiz. Taziye için bile olsa kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelmek bu tedbirlere aykırı davranmaktır. Acıyı paylaşmak isterken o acıyı başkalarına da yayıyor olabiliriz. Eğer tedbirlere devam edersek haziranda daha iyi şeyler konuşuyor olacağız.” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bu çok riskli. Bu hastalığı size bulaştıracak olanlar tanımadıklarınız değil genellikle. Tam tersi dostlarınız, komşularınız, arkadaşlarımız ve akrabalarınız. Yani sofrasını veya taziyesini paylaştığınız kişiler. Salgın tehlikesi devam ediyor. İftarı da sadece hane halkınızla yapın. Ev dışındakilerle temas güvenli değil. Bu risk göze alınmaz. Virüs affetmiyor. Çok kolay bulaşıyor. Virüsü ciddiye almayan nice insan hastalandı ve niceleri de öldü.” diye konuştu.

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, “İftar da sahur da dahil her türlü sosyal organizasyon bulaştırıcılık açısından çok riskli. Aile arasında bile olsa söz, nişan da aynı şekilde. Taziyeler için de geçerli. Kalabalık oluşturmak kesinlikle riskli. Şu anda salgınla mücadelede iyiye doğru gidiş var. Ama bu gidişin devam edeceğine dair garanti yok. Bu tür dikkatsizlikler bulaşıcılığın artmasına, bu zamana kadar elde edilmiş başarıların heba edilmesine yol açar.” ifadesini kullandı.