Bilim Kurulu üyelerinden bayramda ortaya çıkan görüntülere tepki: Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez!

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahillere akın etti. Gerek Ege ve Akdeniz kıyıları, gerekse İstanbul’un plajları doldu taştı. Hemen her gün tweet atarak uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahillerden gelen görüntülere, "Birinci dalga sahillere indi" diyerek tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri de o görüntülere dikkati çekerek, "Çok üzücü ve korkutucu" yorumunda bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, kurul üyeleri şu uyarılarda bulundu:

"Bu taşıyıcılar normal zamanda üç kişiye hastalık bulaştırıyorsa, bayram döneminde 30 kişiye bulaştırmış olabilir"

Prof. Dr. Tevfik Özlü:

Uyarıları sürekli yapıyoruz ancak halkta bir bıkkınlık oluştu. Sanki artık çok ciddiye alınmıyor. Özellikle tatil yerlerinden gelen görüntüler çok üzücü ve ürkütücü. Ama olan oldu, tatil dönemi yaşandı. Artık tedbirleri daha ciddiye almalıyız. Şu anda asemptomatik taşıyıcı sayısı 230 bin civarında. Bu taşıyıcılar normal zamanda üç kişiye hastalık bulaştırıyorsa, bayram döneminde 30 kişiye bulaştırmış olabilir.

"Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez"

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan:

Vaka sayıları tüm dünyada sıfırlanmadan tehlike geçmiş sayılmaz. Yaz döneminin getirdiği rehavetten bir an önce kurtulmalıyız. Duyarlılık yeniden artmalı. Maske, mesafe ve hijyenin hayat kurtardığı unutulmamalı. Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez, ikinci dalga mutlaka gelecektir.

"Kurallara uyulmazsa, sonbaharda ikinci dalga gelebilir"

Prof. Dr. Yeşim Taşova:

Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor. Kurallara uyulmazsa, sonbaharda ikinci dalga gelebilir.”

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