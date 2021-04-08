Bilim Kurulu toplanıyor; gündemde Ramazan ayı önlemleri var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Ramazan ayı önlemlerini görüşmek için bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün canlı yayında Ramazan ayı için kapanma sinyali vermişti. Erdoğan, Koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs vakalarının ve aşılama sürecinin konuşulacağı toplantıda Ramazan ayı önlemleri masada olacak. Ramazan için bir tam kapanma kararı çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.