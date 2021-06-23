Bilim Kurulu toplanıyor; gündemde Delta varyantı var

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde; devam eden aşılama programı ve Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:30’da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanıyor. Koca'nın, toplantının ardından saat 19:00’da bir açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'da alınan kararların ardından bugün yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda azalan vaka sayıları ve devam eden aşılama programının ele alınması ön görülüyor. Toplantının bir diğer gündem maddesinin de yerli aşı çalışmalarının oluşturacağı tahmin ediliyor.

Delta varyantı

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı olacak.

Bakan Koca 28 Nisan'da Türkiye genelinde 5 delta varyantlı vakanın tespit edildiğini açıklamıştı. Varyant vaka sayısındaki son durum ve Delta varyantının yaygın olduğu ülkelere karşı alınması gereken önlemler de toplantıda görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.