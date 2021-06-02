Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca saat 18.00'de açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Son 24 saatte 122 can kaybı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamlara göre, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle122 kişi daha hayatını kaybetti, 596 yeni 'hasta' olmak üzere, 6 bin 493 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 47 bin 527'ye yükseldi.

219 bin 461 testte 6 bin 493 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404'e yükseldi.