Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan'da alınması gereken önlemleri açıkladı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Koronavirüs'le mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve salgınla savaşın komuta merkezi olarak görev yapan Bilim Kurulu, Ramazan'da alınması gereken önlemleri açıkladı.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<p>Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun rehberine göre Ramazan'da alınması gereken önlemler şöyle:</p>\n<p><em>Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler.</em></p>\n<p><em>Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir.</em></p>\n<p><em>Oruç tutmanın Covid-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. Covid-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır</em></p>\n<p><em>İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir</em></p>\n<p><em>Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır</em></p>\n</div>\n</body>\n</html>