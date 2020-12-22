Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın: Koronavirüs aralık ayından bu yana tam 250 kez mutasyona uğradı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, “Virüs aralık ayından bu yana tam 250 kez mutasyona uğradı. Bizde bir kez görüldü. Bu normaldir yaşamak için virüs devamlı bir değişime girmek ister…” açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, “Güney Amerika’nın en güney ucunda bir bölgede görülen bir virüsün suşu (altkültürü), Rusya’nın Kuzey Doğusundaki en uç noktasına ulaşması fazla vakit almıyor. Bir kişi Kızamık virüsünü ortalama 12 kişiye bulaştırır. Burada bu oran 3-4 civarı. Önemli olan ne kadar korunduğumuz.” diye konuştu.