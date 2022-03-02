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Koronavirüs

Bilim Kurulu kısıtlamalar gündemiyle toplanıyor; gözler, Bakan Koca'nın "beklenen" açıklamasında

Bakan Koca toplantı sonrası basın açıklaması yapacağını duyurmuş, "beklenen açıklama olacağına inanıyorum" demişti

02 Mart 2022 09:19

 
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.
 
Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
 
Koca, toplantıda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirileceğini belirterek, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" açıklaması yapmıştı.
 
Toplantı sonucunda açık havada maske takma kurallarının değişebileceği belirtiliyor.
 
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