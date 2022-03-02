Bilim Kurulu kısıtlamalar gündemiyle toplanıyor; gözler, Bakan Koca'nın "beklenen" açıklamasında

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koca, toplantıda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirileceğini belirterek, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" açıklaması yapmıştı.