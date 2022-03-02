Bilim Kurulu kısıtlamalar gündemiyle toplanıyor; gözler, Bakan Koca'nın "beklenen" açıklamasında

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.
Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koca, toplantıda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirileceğini belirterek, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" açıklaması yapmıştı.
Toplantı sonucunda açık havada maske takma kurallarının değişebileceği belirtiliyor.