Bilim Kurulu bugün toplanıyor; yasaklar geri mi gelecek?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak. Toplantıda 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması talebinin karara bağlanması bekleniyor.



Türkiye Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran itibarıyla normalleşmeye başladı. Normalleşme sürecinde vatandaşların tedbirleri elden bırakması ve rehavete kapılması, vaka sayısının tekrardan bin 500'lü rakamlara çıkmasına sebep oldu.



Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda vaka sayısındaki artışın ve bu artışın nasıl engelleneceğinin masaya yatırılması bekleniyor.

Yasaklar geri gelebilir

Bilim Kurulu toplantısında yasakların tekrardan getirilip getirilmeyeceği de masaya yatırılacak.



Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması sonrası uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması talebinde bulundu. Bilim Kurulu'nun bu tavsiyeyi de tartışıp karara bağlaması bekleniyor.

Gevşeme kararları gözden geçirilebilir

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da. vaka artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyerek, alınan gevşeme kararlarının yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etmişti.

Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı günlük Koronavirüs bilgilendirme tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, bin 15 kişi iyileşti, 1467 kişiye tanı konuldu.