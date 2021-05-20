T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bilim Kurulu bugün toplanıyor; Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

20 Mayıs 2021 09:06

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.

Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de video konferans ile katılacak.

Toplantıda, 1 Haziran sonrası atılacak adımların ve aşı konusunun ele alınması, Bakan Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor. 

Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını açıklamıştı, Haziran'da 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullanmıştı. 

Koca, öte yandan 10 milyon Sinovac aşısının geleceğini duyurmuştu. 

 

koronavirüsbilim kurulucoviduğur şahin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24