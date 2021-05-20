Bilim Kurulu bugün toplanıyor; Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.

Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de video konferans ile katılacak.

Toplantıda, 1 Haziran sonrası atılacak adımların ve aşı konusunun ele alınması, Bakan Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını açıklamıştı, Haziran'da 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Koca, öte yandan 10 milyon Sinovac aşısının geleceğini duyurmuştu.