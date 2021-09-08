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Koronavirüs

Bilim Kurulu bugün toplanıyor; Bakan Koca açıklama yapacak

Koca, Türkiye'de "Mu" varyantının görüldüğünü açıklamıştı

08 Eylül 2021 10:46

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplantı yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. 

Vaka ve ölüm sayıları artıyor

Türkiye'de Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.  Günlük vaka sayıları 20 binin, günlük ölüm sayıları ise 250'nin üzerinde seyredir. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Türkiye’de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıklamıştı.

Bakan Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz iki vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta plus şeklinde bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum” demişti.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de 2 kişide Mu varyantı görüldü

bilim kurulusağlık bakanlığı
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