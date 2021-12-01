Bilim Kurulu, bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantı, video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından Bakan Koca, konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapılacak.

Omicron varyantı endişe yaratıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Bulaşıcılık hızı göz önüne alındığında, Omicron'un küresel olarak yayılma olasılığı yüksek" açıklamasını yaptığı Omicron varyantı, Türkiye'de de endişe yarattı.

Bakan Koca, Omicron varyantı ile ilgili olarak son olarak, "Varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmüyoruz. Önerdiğimiz tedbirler maske ve mesafe. Koronavirüsün yeni türü şu an bizde yok. Yeni türe karşı alacağımız tedbir maske ve mesafe virülansın düşük olma ihtimali olabilir.Uğur Şahin ile görüştüm, bir iki hafta içinde BioNTech'in ne kadar etkili olduğunu açıklayacaklar" demişti.

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