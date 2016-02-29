Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor; insan beyniyle bilgisayar arasında veri aktarımı mümkün mü?

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Projeleri Araştırma Geliştirme Birimi (DARPA), bilgisayardan insan beynine bilgi aktarabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, bilgisayarlardan insan beynine ve insan beyninden bilgisayara veri aktarımının mümkün olabileceğini savundu.

Habertürk’te yer alan habere göre DARPA, kendi internet sitesinde yayınladığı bir makalede, üzerinde çalıştıkları Nöron Mühendisliği Sistem Tasarımı (NESD) sayesinde, dijital dünya ile insan beyni arasında veri aktarımının gerçekleştirilebileceğin öne sürdü. Buna göre, birleştirilmiş 2 adet 10 sent (nicel) demir para hacminde bir parça (çip) beyne yerleştirilerek, insan beyniyle bilgisayar arasında veri transferi gerçekleştirilecek. Yani söz konusu alet, beyindeki nöronlar ile bilgi teknolojisi dilini oluşturan elektrokimyasal dil arasında bir tür ‘çevirmen’ gibi görev yapacak.

NESD Program Müdürü Phillip Alvelda, “Projeyle, insan beyni ile elektronik dünya arasında bir kanal kurulacak” dedi. Yeni teknoloji, “Matrix filmi gerçek mi oluyor?” sorusunu akla getirdi. Araştırmanın, insan yeteneklerinin geliştirilmesi ve yeni tedaviler noktasında temel oluşturacağı düşünülüyor. Soğuk savaş döneminde kurulan DARPA’nın geliştirdiği teknolojiler arasında internet ve drone (insansız hava aracı) yer alıyor.