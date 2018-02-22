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Eğitim

'Bilim Konferansı'nda Yapay Zeka ve Dijital Kültür tartışılacak

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Bilim Konferansı, “Yapay Zeka ve Dijital Kültür” başlıklı konusu ile bilimin ve teknolojik gelişmelerin ışığında “

22 Şubat 2018 14:04

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Herkese Bilim Teknoloji Dergisi\'nin işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Bilim Konferansı, “Yapay Zeka ve Dijital Kültür” başlıklı konusu ile bilimin ve teknolojik gelişmelerin ışığında “Dünya nereye gidiyor?” sorusuna yanıt arayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra  farklı yaş gruplarından kalabalık bilim sevenler topluluğunun da katılımıyla gerçekleşecek olan konferansta, yapay zekâdan robotlara, sosyal medyanın gücü ve gerçek ötesinden kripto paralara, eğitimin geleceğinden, 4. Sanayi Devrimi ve bunun istihdama etkilerine kadar birçok konu geniş bir çerçevede tartışılacak.

Yapay zeka ve kuantum hesaplama çalışmalarıyla bilinen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say ve Dijital Kanaat Önderi Tanol Türkoğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı konferansın konu başlıkları ise şöyle: \"Siyah Ayna; Black - Mirror: Bilim Kurgudan Gerçeğe ve Geleceğe, Dijital Züğürtlük, Yapay Zeka: Efendimiz mi, Kölemiz mi? Eyvah çocuğum çevrim dışı,Yapay Zeka ve Aşk, Robot Başkan daha iyi mi yoksa? Yoksa artık gerçek ötesinin esirleri mi olacağız? Yoksa biz bir simülasyonda mı yaşıyoruz? 20 yıl sonra nasıl bir dünya? Ya 50 yıl sonra? 100 yıl sonrasını düşlemek mümkün mü?\"

(FOTOĞRAF)

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